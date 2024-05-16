Над Assassin's Creed: Shadows работают 15 студий Ubisoft Вчера Ubisoft официально представила п...

Над Assassin's Creed: Shadows работают 15 студий UbisoftВчера Ubisoft официально представила публике Assassin’s Creed: Shadows, которая по-прежнему активно разрабатывается Ubisoft Quebec (основная студия), но она не одинока в этом деле.
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