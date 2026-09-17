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Журнал «Профиль»

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"Адские санкции" США, украинское урегулирование, совещание Путина по экономике: о чем говорил Песков

"Адские санкции" США, украинское урегулирование, совещание Путина по экономике: о чем говорил Песков

На брифинге в четверг, 17 сентября 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новые ограничения США против российского нефтегазового сектора, их возможное влияние на украинское урегулирование и сообщил о рабочем графике Владимира Путина.

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