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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Воробьев о броске Мозякина: «Шайба летела по хитрой траектории: сначала прямо – и вдруг резко вверх. Вратари знали про этот фокус, но не успевали. Дар свыше»

Экс-форвард «Металлурга» является лучшим снайпером в истории КХЛ – 419 шайб в 842 играх с учетом плей-офф.

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