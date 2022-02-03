Сенатор США Шахин: комитет близок к согласованию превентивных санкций против России

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Международный комитет сената США близок к межпартийному согласованию законопроекта о "превентивных" санкциях против России в связи ситуацией вокруг Украины, сообщила сенатор Джин Шахин.
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