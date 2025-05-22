В российских банках могут ввести лимит на переводы с карт подростков

Финансовые эксперты предлагают ввести лимиты на операции по счетам подростков. Национальный совет финансового рынка направил в ЦБ и Госдуму поправки, согласно которым для лиц 14-18 лет предлагается установить ограничение в 200 тысяч рублей.
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