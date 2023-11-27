Акции Polymetal в начале торгов растут более чем на 5%

Российский рынок открыл торги в понедельник, 27 ноября, без единой динамики. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в плюсе на 0,13%, до 3 221,99 пункта, индекс РТС снижается на 0,1%, до 1142,01 пункта.