Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Ваши дома будут нашими, а вы исчезнете»: люди устали молчать и выступили с трибуны против цыган

«Ваши дома будут нашими, а вы исчезнете»: люди устали молчать и выступили с трибуны против цыган

Avia.pro - СМИ В деревне Кротовка Самарской области назревает буря. Здесь, среди скромных домов и пыльных дорог, местные жители больше не могут молчать.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;продажные чиновники всех рангов.&quot; - Это  есть  СИСТЕМА !!!  С 90-х  хозяин  этой  прозападной , антинародной , антистрановой  СИСТЕМЫ   прозападная буржуазия  и  все  законы и правила игры   закреплены конституцией !                                                               Путин давал посылы населению(уже  больше не дает ...)   ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ВЛАСТЬ У СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ = делать мирную революцию !   Увы , его даже не слышат !                                   Раз есть овечки  ..... - найдутся и те  через кого  их  будут пасти и стричь !          Цыгане , мигранты ......   только  один из многочисленных инструментов для этого !!!                                                СМЕНА АКТЕРОВ (чиновников)  НЕ МЕНЯЕТ СЦЕНАРИЙ (мироустройство государства , его законы и правила ...)  ,  НУЖНО ПЕРЕПИСЫВАТЬ  САМ СЦЕНАРИЙ !!!                        Тогда  и  эти сегодняшние дегенераты во власти станут  работать в интересах  народа , страны .....  в рамках новых правил  и законов !!!                           Иначе все = блеяние овечек !
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10 час.
Karmadon
Это паразиты почище клопов и глистов. Единственное средство от них - никаких контактов. Никогда, ни при каких обстоятельствах.
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6 час.
sorsw
Национальная банда... для дойки...
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5 час.
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