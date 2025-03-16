«Ваши дома будут нашими, а вы исчезнете»: люди устали молчать и выступили с трибуны против цыган

МГ

Малик Гумеров

"продажные чиновники всех рангов." - Это есть СИСТЕМА !!! С 90-х хозяин этой прозападной , антинародной , антистрановой СИСТЕМЫ прозападная буржуазия и все законы и правила игры закреплены конституцией ! Путин давал посылы населению(уже больше не дает ...) ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ВЛАСТЬ У СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ = делать мирную революцию ! Увы , его даже не слышат ! Раз есть овечки ..... - найдутся и те через кого их будут пасти и стричь ! Цыгане , мигранты ...... только один из многочисленных инструментов для этого !!! СМЕНА АКТЕРОВ (чиновников) НЕ МЕНЯЕТ СЦЕНАРИЙ (мироустройство государства , его законы и правила ...) , НУЖНО ПЕРЕПИСЫВАТЬ САМ СЦЕНАРИЙ !!! Тогда и эти сегодняшние дегенераты во власти станут работать в интересах народа , страны ..... в рамках новых правил и законов !!! Иначе все = блеяние овечек !