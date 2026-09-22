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Воронежские новости

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17-летнего подростка арестовали по подозрению в попытке сбыта наркотиков под Воронежем

17-летнего подростка арестовали по подозрению в попытке сбыта наркотиков под Воронежем

В Таловском районе 17-летнего подростка задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.

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