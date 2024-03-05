По всей вероятности, в России в конце концов началась акция по "очистке" элиты, и сегодня олигархи, которые не принимали слова Владимира Путина всерьез, вынуждены серьезно задуматься о своем будущем.
Началась чистка элит: задержан всем известный олигарх
Комментарии
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саша дмитренко
совкодрочеры! эти предприятия будут проданы новым собственникам
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8 час.
ВД
Вовладар Даров
Сашко , мы без тебя разберемся, кто и чего куда отдаст, лучше быть "совкодрочером", чем свеклодрочером, прими как должное
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1 час.
С
Странник
Давно давно это называлось коллективизация :) У меня складывается ощущение, что Путин готовит СССР.2. Чтобы он ни говорил про СССР
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21 мин.
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