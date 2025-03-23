Чем полезно тыквенное масло и как его использовать

Свойства тыквенного масла, польза, противопоказания и советы экспертов. Что это Калорийность Польза Противопоказания Как выбрать и хранить Как использовать Материал прокомментировали: Мария Матвеева, врач-эндокринолог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, диетолог, д.