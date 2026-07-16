Медвежий угол
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Медвежий угол

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Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России

Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России

Ритм Евразии На фоне демографического взрыва, продолжающегося уже более полувека, в республике нарастает проблема молодежной безработицы, которая в перспективе угрожает нарастанием общественно-политической нестабильности.

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Комментарии
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Леонид Руси
Некоторые агрессивные, а некоторые злобные... Отстают в развитии на сотни лет...
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1 м.
Аркадий Цыганов
А кто борется с дикарями? Затулин из ЕР или Матвеев из коммунистов?
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1 м.
Алексей Сафронов
Увы, именно лояльность со стороны нашего президента ко всем нерусям оборачивается трагедией для коренного населения России.
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1 м.