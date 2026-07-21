Решения ФИФА сделали ЧМ-2026 великим: так много на мундиалях еще не забивали

Способствовало множество аспектов.ЧМ-2026 наконец закончился. Несмотря на скучный финал, турнир точно удался с точки зрения зрелищности — команды подарили огромное количество ярких матчей, диких камбэков и множество голов.
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