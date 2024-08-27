Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме на Западном берегу реки Иордан. Соответствующая информация следует из совместного заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии