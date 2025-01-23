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Царьград

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Пожар на лесопредприятии угрожает жизни 800 жителей поселка Сулук

Пожар на лесопредприятии угрожает жизни 800 жителей поселка Сулук

Жители поселка Сулук в Хабаровском крае страдают от дыма из-за тления лесоматериалов на местном предприятии.

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