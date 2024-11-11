Марочко: ВС РФ за неделю уничтожили 9,6 тысячи военных ВСУ на рубежах ЛНР

Подразделения группировок российских войск "Север", "Юг" и "Запад" в течение недели, с 2 по 8 ноября, ликвидировали 9 600 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на рубежах Луганской народной республики.