Подразделения группировок российских войск "Север", "Юг" и "Запад" в течение недели, с 2 по 8 ноября, ликвидировали 9 600 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на рубежах Луганской народной республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии