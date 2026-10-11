После того как президент США Дональд Трамп потребовал смены власти на Украине, глава киевского режима Зеленский провёл несколько телефонных разговоров с лидерами европейских государств.
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