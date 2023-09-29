"Только дернетесь!" Экс-министр МВД РФ написал письмо Байдену - о "Сарматах"

Генерал-лейтенант Андрей Дунаев успел в своей жизни слетать в 1991 году в Форос за Горбачевым и некоторое время побывать министром МВД РФ.
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