Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Красивое

Красивое

В Германии закрывается завод Vallourec — одного из мировых лидеров в производстве бесшовных стальных труб.

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