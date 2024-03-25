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Уэльс — Польша: прогноз на матч 26 марта 2024, Евро-2024, стыковые матчи

Уэльс — Польша: прогноз на матч 26 марта 2024, Евро-2024, стыковые матчи

26 марта 2024 года в британском городе Кардифф, состоится стыковой матч за право попасть на финальный турнир ЧЕ-2024 между сборными Уэльса и Польши.

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