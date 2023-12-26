«У вас тут три ошибки»

Слов, отлитых в граните, сказано много, в разных ситуациях и по разным поводам. Вот, к примеру, маркиз де Фавра за свои последние слова, которые он будто бы сказал перед тем, как встретиться с вечностью, заслужил стать вечным покровителем «граммар-наци».