В России обвалились продажи новых грузовых автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось занимательной статистикой на онлайн-конференции. Продажи грузовиков в последний летний месяц снизились на треть (-32,6%): удалось сбыть 11 тысяч машин против 16 тысяч единиц за аналогичный период 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии