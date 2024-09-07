В России обвалились продажи новых грузовых автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось занимательной статистикой на онлайн-конференции. Продажи грузовиков в последний летний месяц снизились на треть (-32,6%): удалось сбыть 11 тысяч машин против 16 тысяч единиц за аналогичный период 2023 года.