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Террористов из "Крокуса" не отправят в тюрьму? Вероятно, их ждёт кое-что гораздо хуже

Радикальных исламистов могут выдать властям Белоруссии, где разрешена смертная казнь. Судебный процесс по делу о теракте в "Крокус Сити Холл" могут перенести на территорию Республики Беларусь, где нет моратория на смертную казнь.

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Комментарии
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сеифулах ильин
Апят фзб устраивают теракты как сахарам и винят
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Александр Рус
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G
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