В Бангладеш собрались экстрадировать из Индии бежавшего премьер-министра

Необходимые шаги для экстрадиции из Индии свергнутого премьер-министра Шейх Хасины предпримет Бангладеш, чтобы судить ее по обвинению в массовых убийствах, заявил главный прокурор Международного трибунала по преступлениям (ICT) Таджул Ислам, 8 сентября сообщает The Economic Times.