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В Бангладеш собрались экстрадировать из Индии бежавшего премьер-министра

В Бангладеш собрались экстрадировать из Индии бежавшего премьер-министра

Необходимые шаги для экстрадиции из Индии свергнутого премьер-министра Шейх Хасины предпримет Бангладеш, чтобы судить ее по обвинению в массовых убийствах, заявил главный прокурор Международного трибунала по преступлениям (ICT) Таджул Ислам, 8 сентября сообщает The Economic Times.

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