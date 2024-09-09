В Бангладеш собрались экстрадировать из Индии бежавшего премьер-министра

Необходимые шаги для экстрадиции из Индии свергнутого премьер-министра Шейх Хасины предпримет Бангладеш, чтобы судить ее по обвинению в массовых убийствах, заявил главный прокурор Международного трибунала по преступлениям (ICT) Таджул Ислам, 8 сентября сообщает The Economic Times.
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