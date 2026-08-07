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Иркутск Сегодня

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Братчанина в состоянии опьянения сняли с рейса до Москвы

В аэропорту Братска 52-летний местный житель был отстранен от перелета рейсом «Братск-Москва» и привлечен к административной ответственности за нахождение в состоянии опьянения, сообщает транспортная полиция Прибайкалья.

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