Рассуждаю, зачем Путин назначил либерального пресс-секретаря Пескова

Людмила Лиханова

Статейка очень смахивает на провокацию. Во-первых, мы все в разные времена общались и фоткались с разными лицами и некоторые из них стали предателями или провокаторами. Во-вторых, пресс-секретарь НЕ рупор Президента. Его задачи не конкретизировать и не открывать мысли и решения Президента т.к. решение может быть изменено, но осадочек останется. В-третьих, он профессионал и если он рядом с Президентом, значит Президента его работа устраивает. Так что не лепите "заговор" , высасывая его из пальца. Либерал- либерасту - рознь.