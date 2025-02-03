Изнанка политики Всем привет, друзья! Наверное, одним из самых противоречивых чиновников России является пресс-секретарь Путина - Дмитрий Песков.
Рассуждаю, зачем Путин назначил либерального пресс-секретаря Пескова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Статейка очень смахивает на провокацию. Во-первых, мы все в разные времена общались и фоткались с разными лицами и некоторые из них стали предателями или провокаторами. Во-вторых, пресс-секретарь НЕ рупор Президента. Его задачи не конкретизировать и не открывать мысли и решения Президента т.к. решение может быть изменено, но осадочек останется. В-третьих, он профессионал и если он рядом с Президентом, значит Президента его работа устраивает. Так что не лепите "заговор" , высасывая его из пальца. Либерал- либерасту - рознь.
Ответить
51 мин.
Людмила Лиханова
хоть один здавомыслящий коммент
Ответить
50 мин.
Людмила Лиханова
Слишком примитивно.
Ответить
49 мин.
Свежие комментарии