Медвежий угол
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Медвежий угол

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Рассуждаю, зачем Путин назначил либерального пресс-секретаря Пескова

Рассуждаю, зачем Путин назначил либерального пресс-секретаря Пескова

Изнанка политики Всем привет, друзья! Наверное, одним из самых противоречивых чиновников России является пресс-секретарь Путина - Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Статейка очень смахивает на провокацию. Во-первых, мы все в разные времена общались и фоткались с разными лицами и некоторые из них стали предателями или провокаторами. Во-вторых, пресс-секретарь НЕ рупор Президента. Его задачи не конкретизировать и не открывать мысли и решения Президента  т.к. решение может быть изменено, но осадочек останется. В-третьих, он профессионал и если он рядом с Президентом, значит Президента его работа устраивает. Так что не лепите &quot;заговор&quot; , высасывая его из пальца. Либерал- либерасту - рознь.
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51 мин.
Людмила Лиханова
хоть один здавомыслящий коммент
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50 мин.
Людмила Лиханова
Слишком примитивно.
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49 мин.
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