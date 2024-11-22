WhatsApp выкладывает расшифровки голосовых сообщений

В четверг WhatsApp объявил о запуске расшифровки голосовых сообщений. По словам представителей компании Meta, новая функция пригодится, когда вы находитесь в дороге или в шумном месте, где нет возможности прослушать голосовое сообщение.
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