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ПЛОХОЕ настроение: ЧТО делать

ПЛОХОЕ настроение: ЧТО делать

Что делать, если плохое настроение не хочет оставлять вас? Почему некоторые из нас, особенно люди с определенным типом темперамента, очень часто впадают в депрессию, несмотря на отсутствие видимых причин и проблем, которые нужно решать? Время от времени у каждого из нас бывает плохое настроение, когда глаза наполняются слезами, язык жестов говорит о том, что мы несчастны и мы чувствуем упадок сил и желаний… Практические советы, которые помогают бороться с плохим настроением В таких случаях возникает вопрос, что делать, если у Вас плохое настроение? Способов здесь много, кому-то разговор с близким человеком — другом или членом семьи, кому-то что-то ещё.

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