«Оникс» и «Циркон» в Средиземном море: ВМФ и ВКС России провели совместные учения

Минобороны России показало кадры учений ВМФ и ВКС РФ в восточной части Средиземного моря. Военные среди прочего выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и произвели пуск крылатых ракет «Калибр» и «Оникс».
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