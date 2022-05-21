Экран 10,6 дюйма с разрешением 2К, 4 динамика, 7700 мА·ч и две камеры по 8 Мп. Характеристики недорогого планшета Lenovo Xiaoxin Pad 2022

В начале следующей недели Lenovo проведет в Китае большое мероприятие, в рамках которого представит много новых ноутбуков и планшетов серий Xiaoxin, Yoga и Legion.
Популярные статьи
- Запущенный ракетой «Ангара» в апреле военный спутник «Космос-2555» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
- Samsung обманула: уникальный телевизор S95B QD-OLED оказался лучше, чем его описывает компания
- «Сказка закончилась. Встреча с марсианами отменена. Маск идёт во власть», — Дмитрий Рогозин прокомментировал политический курс создателя Tesla
Свежие комментарии