iXBT.com

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    Я за свою жизнь съездил все МОСКВИЧи Советского союза и один Пирожок. Неплохая машина. Только нужно её довести до сов...33% россиян не пр...
  • kirgetovamn Киргетова
    Илон Маск-опасный циничный тип ,которому нужны огромные деньги для своей корпорации, не гнушается выгодами от цветных...«Сказка закончила...
  • Николай Галыгин
    Илон, сбросил маску и обкакался,Марс отменяется.«Сказка закончила...

Экран 10,6 дюйма с разрешением 2К, 4 динамика, 7700 мА·ч и две камеры по 8 Мп. Характеристики недорогого планшета Lenovo Xiaoxin Pad 2022

Экран 10,6 дюйма с разрешением 2К, 4 динамика, 7700 мА·ч и две камеры по 8 Мп. Характеристики недорогого планшета Lenovo Xiaoxin Pad 2022

В начале следующей недели Lenovo проведет в Китае большое мероприятие, в рамках которого представит много новых ноутбуков и планшетов серий Xiaoxin, Yoga и Legion.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх