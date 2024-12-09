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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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В Госдуме предлагают замораживать деньги от продажи жилой недвижимости

В Госдуме предложили ввести временную блокировку денег от продажи жилой недвижимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, направленное главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

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