Как книжные магазины Алтайского края держат удар против конкурентов на маркетплейсах?

Офлайн-магазины вынуждены искать новые возможности для привлечения книголюбов Ассоциация книгораспространителей обратилась в ФАС с жалобой на онлайн-площадки, которые искусственно занижают цены на книжную продукцию.
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