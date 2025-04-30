Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    А с мигрантов, которые торгуют фруктами кто собирает? - полиция?Правительство РФ ...
  • Ингерман Ланская
    если у бабушек-дедушек своих мозгов нет, то чужие не вложишь... купить им самый примитивный кнопочный телефон - на то...Эксперт рассказал...
  • Федор Родников
    Что там красная рыба, с такой экономической политикой правительства Мишустина роскошью становится картошка блин.Красная рыба стал...

Как книжные магазины Алтайского края держат удар против конкурентов на маркетплейсах?

Как книжные магазины Алтайского края держат удар против конкурентов на маркетплейсах?

Офлайн-магазины вынуждены искать новые возможности для привлечения книголюбов Ассоциация книгораспространителей обратилась в ФАС с жалобой на онлайн-площадки, которые искусственно занижают цены на книжную продукцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх