На Колыме перевернулась маршрутка с 16 пассажирами

На Колыме перевернулся пассажирский микроавтобус. Об этом сообщает управление МВД России по региону. ДТП произошло на 1555-м километре автомобильной дороги федерального значения «Колыма» Якутск – Магадан.
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