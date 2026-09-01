Как меняются покупательские привычки россиян: от спонтанных трат к осознанному выбору

Российский потребительский рынок переживает любопытный этап: экономика замедляется, но магазины не пустеют.
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