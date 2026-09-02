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Царьград

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Иран долго не решался, но США сами спровоцировали: Роковой просчёт Трампа стал подарком для Тегерана

Иран долго не решался, но США сами спровоцировали: Роковой просчёт Трампа стал подарком для Тегерана

Иран долго не решался взять управление Ормузским проливом в свои руки, но США сами спровоцировали, указал Раджаб Сафаров.

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