Samsung Galaxy S26 будет не только мощным и компактным, но ещё и тонким

Известный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о будущих смартфонах Samsung. Судя по словам информатора, корейская компания делает ставку на тонкие модели, при этом особого прогресса по части емкости аккумуляторных батарей ждать не стоит.
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