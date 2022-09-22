Детишек, да побольше: 10 самых известных многодетных отцов

С многодетными мамами, которые смогли еще и построить успешную карьеру, знакомы все. А что насчет примерных отцов? В шоу-бизнесе тренд на многодетность: звезды воспитывают не одного, и даже не двух наследников, а минимум четырех.
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