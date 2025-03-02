В Орле на «Лыжню России» вышли свыше 1000 человек

Накануне, 1 марта, в Медведевском лесу прошла спортивная акция «Лыжня России – 2025». На старт вышли более 1000 лыжников не только из Орла , но и сельских районов области – Мценского, Ливенского, Новосильского.
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