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Айфон сбросили с высоты 30 километров и посмотрели, что с ним будет

Айфон сбросили с высоты 30 километров и посмотрели, что с ним будет

Британская аэрокосмическая команда Sent Into Space провела один из самых жестких тестов на прочность в истории электроники.

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