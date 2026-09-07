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Ксения Бородина улетела в Португалию ради подарка мужа, но в Сети снова заспорили из-за денег

Ксения Бородина улетела в Португалию ради подарка мужа, но в Сети снова заспорили из-за денег

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в соцсетях о романтической поездке в Португалию. Её супруг Николай Сердюков устроил для неё сюрприз — достал билеты на стадионный концерт канадского исполнителя The Weeknd в Лиссабоне, который состоялся 5 сентября.

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