В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

В Минобороны России сообщили об уничтожении двух БПЛА ВСУ в Белгородской области. «Около 09:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.