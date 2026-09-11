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Царьград

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Адвокат Устюжанина раскрыла, как узнать наследника квартиры

Адвокат Устюжанина раскрыла, как узнать наследника квартиры

Адвокат Московской коллегии Людмила Устюжанина разъяснила, что узнать, кому завещана квартира, можно только после смерти собственника через реестр наследственных дел.

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