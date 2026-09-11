Адвокат Устюжанина раскрыла, как узнать наследника квартиры

Адвокат Московской коллегии Людмила Устюжанина разъяснила, что узнать, кому завещана квартира, можно только после смерти собственника через реестр наследственных дел.
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