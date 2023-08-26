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Медведев о Джоковиче и Алькарасе: «Сейчас на каждом турнире у всех цель – не допустить их матч»

Даниил Медведев прокомментировал соперничество Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. «Обычно я не смотрю матчи после того, как проигрываю на турнире.

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