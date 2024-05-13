Рынок РФ растет на открытии, покупают "М.Видео"

Российский рынок открыл торги в понедельник, 13 мая, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,44% до 3465,3 пункта, индекс РТС просел на 0,81% до 1187,63 пункта.
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