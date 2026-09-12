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SEO умерло, да здравствует GEO: как нейросети продают ваш товар без единого клика — и как это измерить

SEO умерло, да здравствует GEO: как нейросети продают ваш товар без единого клика — и как это измерить

Цифровая экономика последних двадцати пяти лет держалась на одной простой аксиоме: клик предшествует покупке.

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