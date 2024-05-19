Российским компаниям предложили готовить рабочие кадры в Таджикистане

Global Look Press/Konstantin Kokoshkin Председатель Российско-таджикского делового совета (РТДС) Ислам Назаралиев в ходе заседания совета в Казани предложил российским компаниям готовить рабочие кадры в Таджикистане.
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