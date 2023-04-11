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NDP: Украинский президент Зеленский пообещал Польше западные территории Украины

NDP: Украинский президент Зеленский пообещал Польше западные территории Украины

Украинский президент Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пообещал польскому президенту Анджею Дуде, возможно,  поделиться украинской территорией, отдать Польше западные территории Украины в обмен на помощь при планируемом контрнаступлении.

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