Корнеев считает, что «Динамо» занимает 2-е или 3-е место по составу в РПЛ: «Лунев наряду с Биттело – самый грамотный трансфер. Карраскаль пока не оправдывает»

В третьем туре Мир РПЛ команда тренера Марцела Личка сыграет против «Зенита». – Лунев именно тот вратарь, который был нужен «Динамо»? – Наряду с Бителло это самый грамотный и сильный трансфер клуба за последние годы! Не сомневаюсь, что Лунев – вратарь для топового проекта! – Как будет выглядеть «треугольник» «Динамо» в центре поля? – Моя версия: Лаксальт, Фомин и Чавес.
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