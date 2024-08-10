Корнеев считает, что «Динамо» занимает 2-е или 3-е место по составу в РПЛ: «Лунев наряду с Биттело – самый грамотный трансфер. Карраскаль пока не оправдывает»

В третьем туре Мир РПЛ команда тренера Марцела Личка сыграет против «Зенита». – Лунев именно тот вратарь, который был нужен «Динамо»? – Наряду с Бителло это самый грамотный и сильный трансфер клуба за последние годы! Не сомневаюсь, что Лунев – вратарь для топового проекта! – Как будет выглядеть «треугольник» «Динамо» в центре поля? – Моя версия: Лаксальт, Фомин и Чавес.