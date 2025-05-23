"Да, это я дважды сделал сайты президента". Исполнители "крестопада" найдены. И есть большой вопрос

Светлана Ефименко

ЭТО ПРОСТО ВРАГИ РОССИИ! И НАДО ЗА ТАКОЕ САЖАТЬ КАК ВРАГОВ НАРОДА И РАСТЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА!ПОЧЕМУ ОНИ УРОДЫ ПО ДРУГОМУ НЕ НАЗОВЕШЬ РЕШИЛИ ЧТО МУСУЛЬМАНАМ ЭТО НЕ ПОРАВИТЬСЯ?! А НАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ НРАВЯТЬСЯ НО МЫ ИМ НИ ЧЕГ НЕ ГОВОРИМ, А ОНИ ЕЩЕ СМЕЮТ УБИРАТЬ И РВАТЬ НАШЕ РУССКОЕ И ПРАЗДНИКИ ИМ НЕ НРАВЯТЬСЯ ТОТ ЖЕ НОВЫЙ ГОД И ПАСХА НАША ПОЧЕМУ МЫ ИДЕМ У НИХ НА ПОВОДУ В СВОЕЙ СТРАНЕ?!ДОМА ПУСТЬ КОМАНДУЮТ И ВЕШАЮТ ЧТО ИМ НРАВИТЬСЯ, НО НЕ У НАС НАВОДИТЬ ПОРЯДКИ СО СВОИМ УСТАВОМ НЕ НАДОЛЕСТЬ В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ И ПОТОМ ОНИ ЗДЕСЬ ГОСТИ ХОТЬ ОНИ И КУПИЛИ ГРАЖДАНСТВО И ЭТО ИМ НЕДАЕТ ПРАВО ЗДЕСЬ КОМАНДОВАТЬ И РАСПОРЯЖЕТСЯ ОНИ ВСЕГО ЛИШЬ Г О С Т И!!!!!