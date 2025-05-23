Царьград Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/SVEN SIMON/Global Look Press Общество долго возмущалось, что с церквей на официальных плакатах и логотипах убирают кресты.
"Да, это я дважды сделал сайты президента". Исполнители "крестопада" найдены. И есть большой вопрос
Комментарии
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Светлана Ефименко
ЭТО ПРОСТО ВРАГИ РОССИИ! И НАДО ЗА ТАКОЕ САЖАТЬ КАК ВРАГОВ НАРОДА И РАСТЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА!ПОЧЕМУ ОНИ УРОДЫ ПО ДРУГОМУ НЕ НАЗОВЕШЬ РЕШИЛИ ЧТО МУСУЛЬМАНАМ ЭТО НЕ ПОРАВИТЬСЯ?! А НАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ НРАВЯТЬСЯ НО МЫ ИМ НИ ЧЕГ НЕ ГОВОРИМ, А ОНИ ЕЩЕ СМЕЮТ УБИРАТЬ И РВАТЬ НАШЕ РУССКОЕ И ПРАЗДНИКИ ИМ НЕ НРАВЯТЬСЯ ТОТ ЖЕ НОВЫЙ ГОД И ПАСХА НАША ПОЧЕМУ МЫ ИДЕМ У НИХ НА ПОВОДУ В СВОЕЙ СТРАНЕ?!ДОМА ПУСТЬ КОМАНДУЮТ И ВЕШАЮТ ЧТО ИМ НРАВИТЬСЯ, НО НЕ У НАС НАВОДИТЬ ПОРЯДКИ СО СВОИМ УСТАВОМ НЕ НАДОЛЕСТЬ В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ И ПОТОМ ОНИ ЗДЕСЬ ГОСТИ ХОТЬ ОНИ И КУПИЛИ ГРАЖДАНСТВО И ЭТО ИМ НЕДАЕТ ПРАВО ЗДЕСЬ КОМАНДОВАТЬ И РАСПОРЯЖЕТСЯ ОНИ ВСЕГО ЛИШЬ Г О С Т И!!!!!
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53 мин.
Валентина Литвяк
Вполне возможно крестпад это месть жидов русским за мавзолей жида Бланка. Однако с жидами придется поступить как поступила Королева Испании, вытурить из страны в Израиль иначе они выживут коренное население,как выживают арабов в Газе и прочих государствах.
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36 мин.
Михалыч
Наше правительство тратит огромные деньги на всякую фигню, типа: привлечение детей к массовому спорту, вместо того, чтобы просто датировать платные секции для детей. Можно привести много и других примеров, когда непрофессионалы занимаются пропагандой. Отсюда и крестопады. Давно пора иметь идеологическое министерство, а перед этим сформулировать ИДЕЮ государства Россия, тогда будет больше порядка.
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2 мин.
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