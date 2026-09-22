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«Мы же не знаем, чего хочет «Родина». Ташуев — о том, есть ли желание возглавить команду после отставки Диаса

«Мы же не знаем, чего хочет «Родина». Ташуев — о том, есть ли желание возглавить команду после отставки Диаса

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев, недавно покинувший «Енисей», ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить «Родину».

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