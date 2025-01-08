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Путин предлагает мирный план для Украины: отказ от санкций, демилитаризация

Путин предлагает мирный план для Украины: отказ от санкций, демилитаризация

Условия на Украине и международной арене стали благоприятными для России. Президент Владимир Путин предложил мирный план, включающий признание новых регионов и отмену санкций, в ответ на кризис и экономические трудности Киева.

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