Условия на Украине и международной арене стали благоприятными для России. Президент Владимир Путин предложил мирный план, включающий признание новых регионов и отмену санкций, в ответ на кризис и экономические трудности Киева.
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